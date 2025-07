D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA L’USCITA DI TORRENOVA

Roma, 31 luglio 2025 – In occasione del “Giubileo dei Giovani” che si sta svolgendo a Roma fino al 3 agosto, per il quale è atteso un numero considerevole di partecipanti, al fine di agevolare gli spostamenti in avvicinamento alla capitale, in accordo con gli enti locali, è stata pianificata la chiusura, sulla D19 Diramazione Roma sud, dello svincolo di Torrenova, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, dalle ore 1:30 di sabato 2 alle 24:00 di domenica 3 agosto, in modalità continuativa e, comunque, fino a cessate esigenze.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di San Cesareo o di Monteporzio Catone, situate rispettivamente al km 5+000 e al km 10+200 della stessa D19 Diramazione Roma sud e percorrere la viabilità ordinaria verso Roma.