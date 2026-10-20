D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione del viadotto “San Cesareo”, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze, dalle 22:00 di venerdì 23 alle 5:00 di lunedì 26 ottobre, in modalità continuativa.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è in transito sul G.R.A. e in ingresso allo svincolo di Torrenova e alla stazione di Monteporzio: immettersi sulla A24 Roma-Teramo o sulla D18 Diramazione Roma nord e seguire le indicazioni per A1/Firenze;

per chi è in transito sulla D19 Diramazione Roma sud: immettersi in A1 verso Napoli, uscire a Valmontone, al km 586+900 e rientrare dalla stessa stazione in direzione A1/Firenze;

per il traffico in ingresso alla stazione di San Cesareo: percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone ed entrare in A1 a Valmontone, in direzione Firenze.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.