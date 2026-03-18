D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 18 marzo 2026 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di San Cesareo, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure della suddetta stazione di San Cesareo, di seguito indicate:

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiusa in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “delle Faete” e “Sant’Andrea”.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia “Campo Sportivo”, “Campo Gillaro”, “delle Faete”.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monteporzio Catone.