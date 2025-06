D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 giugno 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato l’orario delle chiusure dell’uscita dello svincolo di Torrenova, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, per consentire ad Anas di portare avanti le attività previste nell’ambito del piano di rifacimento della viabilità di collegamento di Tor Vergata, come di seguito indicato:

-dalle 21:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 giugno;

-dalle 22:00 di sabato 7 alle 5:00 di domenica 8 giugno.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla D19 Diramazione Roma sud e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).