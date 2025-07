D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONE DI SAN CESAREO

Roma, 17 luglio 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di San Cesareo.

La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 5:00 di sabato 19 luglio, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone, al km 10+200 della stessa Diramazione Roma sud.