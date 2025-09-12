D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI MONTEPORZIO CATONE
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure della stazione di Monteporzio Catone, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:
-dalle 22:00 di questa sera, venerdì12, alle 6:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare);
-dalle 23:00 di questa sera, venerdì12, alle 6:00 di sabato 13 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Cesareo.