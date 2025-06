D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TORRENOVA-ALLACCIAMENTO G.R.A. IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 giugno 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure del tratto compreso tra l’allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Torrenova, in entrambe le direzioni, Roma e A1 Milano-Napoli, per consentire ad Anas di portare avanti le attività previste nell’ambito del piano di rifacimento della viabilità di collegamento di Tor Vergata, come di seguito indicato:

-nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto Torrenova-allacciamento G.R.A., verso Roma/G.R.A..

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Tuscolana est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che l’area di parcheggio dedicata ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio sarà chiusa dalle 18:00, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Torrenova, percorrere la viabilità ordinaria verso Roma/G.R.A.;

-dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 giugno, sarà chiuso il tratto allacciamento G.R.A.-Torrenova, in entrambe le direzioni, Roma e A1 Milano-Napoli.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Tuscolana ovest” e “Tuscolana est”, situate nei suddetti tratti; si precisa che le aree di parcheggio dedicate ai veicoli pesanti all’interno delle aree di servizio saranno chiuse dalle 18:00, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto in A1, percorrere la viabilità ordinaria per entrare sulla Diramazione Roma sud (D19)

allo svincolo di Torrenova;

per chi è diretto verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Torrenova, percorrere la viabilità ordinaria verso Roma/G.R.A.;

-dalle 22:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 giugno, sarà chiuso il tratto allacciamento G.R.A.-Torrenova, verso la A1 Milano-Napoli.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Tuscolana ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che l’area di parcheggio dedicata ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio sarà chiusa dalle 18:00, fino alla riapertura della stessa;

-nelle due notti di venerdì 27 e sabato 28 giugno, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto allacciamento G.R.A.-Torrenova, in entrambe le direzioni, Roma e A1 Milano-Napoli.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Tuscolana ovest” e “Tuscolana est”, situate nei suddetti tratti; si precisa che le aree di parcheggio dedicate ai veicoli pesanti all’interno delle aree di servizio saranno chiuse dalle 18:00, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consiglia:

per chi è diretto in A1, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Roma sud (D19)

allo svincolo di Torrenova;

per chi è diretto verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Torrenova, percorrere la viabilità ordinaria verso Roma/G.R.A..