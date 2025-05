D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TORRENOVA-ALLACCIAMENTO G.R.A. IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Per varo nuovo cavalcavia di Anas sulla viabilità ordinaria

Roma, 28 maggio 2025 – Sulla D19 Diramazione Roma sud, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Torrenova e l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), in entrambe le direzioni, verso Roma e in direzione della A1 Milano-Napoli, che erano previste nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio.

Di conseguenza, saranno regolarmente accessibili le aree di servizio “Tuscolana est” e “Tuscolana ovest”, situate nel suddetto tratto.

Rimane invece confermata la chiusura del suddetto tratto, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 maggio, per consentire ad Anas di portare avanti le attività previste nell’ambito del piano di rifacimento della viabilità di collegamento di Tor Vergata, al fine di consentire l’installazione del nuovo cavalcavia in località “Passo Lombardo”. In alternativa, chi è diretto verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria a Torrenova, potrà raggiungere il G.R.A. attraverso la viabilità ordinaria, mentre chi è diretto in A1 potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla D19 Diramazione Roma sud allo svincolo di Torrenova.

E’ inoltre possibile utilizzare la A24 Roma-Teramo, tramite la barriera di Roma est, sia in entrata che in uscita da Roma.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Tuscolana est” e “Tuscolana ovest”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Roma e in direzione della A1.

La Direzione V Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia ha previsto il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità.