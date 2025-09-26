D18 DIRMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FIANO ROMANO-ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 26 settembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiano Romano e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre;

-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 ottobre.

L’area di servizio “Feronia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con un’ora di anticipo; si precisa che, dalle 18:00 di lunedì 29 settembre e di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa si consiglia di percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo e immettersi sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli o Firenze.

Per le brevi percorrenze e per i soli veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Fiano Romano, percorrere la SS4 Dir direzione Rieti-Passo Corese, la SP313 verso Poggio Mirteto, la SP657 per Stimigliano ed entrare sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano.