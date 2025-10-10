D18 DIRMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FIANO ROMANO-ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiano Romano e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

L’area di servizio “Feronia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00; si precisa che, dalle 18:00 di lunedì 13 e di martedì 14 ottobre, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, si consiglia di percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo e immettersi sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli o Firenze.

Per le brevi percorrenze e per i soli veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Fiano Romano, percorrere la SS4 Dir direzione Rieti-Passo Corese, la SP313 verso Poggio Mirteto, la SP657 per Stimigliano ed entrare sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano.