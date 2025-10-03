D18 DIRMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO FIANO ROMANO-ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiano Romano e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

L’area di servizio “Feronia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00; si precisa che, dalle 18:00 di lunedì 6 e di martedì 7 ottobre, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa si consiglia di percorrere il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo e immettersi sulla A1 Milano-Napoli, verso Napoli o Firenze.

Per le brevi percorrenze e per i soli veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria a Fiano Romano, percorrere la SS4 Dir direzione Rieti-Passo Corese, la SP313 verso Poggio Mirteto, la SP657 per Stimigliano ed entrare sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano.