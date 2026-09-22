D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 22 settembre 2026 – Poco prima delle 11, sulla D18 Diramazione Roma Nord, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Settebagni e il bivio con il Grande Raccordo Anulare, in direzione Roma, a causa di un incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, al di fuori della competenza della rete gestita da Autostrade per l’Italia, che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso si registrano 3 km di coda, inoltre, si segnala 1 km di coda alla stazione di Settebagni a causa dell’uscita obbligatoria.





Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Castelnuovo di Porto, successivamente potranno raggiungere l’area metropolitana di Roma percorrendo la viabilità ordinaria.

Per le lunghe percorrenze, provenienti da Firenze e dirette verso Roma, si consiglia di entrare nell’area metropolitana di Roma utilizzando la stazione di Roma Est sulla la A24 Roma-Teramo.