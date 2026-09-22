D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA SETTEBAGNI E IL BIVIO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
Roma, 22 settembre 2026 – Alle 12:15 circa, sulla D18 Diramazione Roma Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Settebagni e il bivio con il Grande Raccordo Anulare, in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare, al di fuori della competenza della rete gestita da Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano accodamenti.