D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-SETTEBAGNI VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 4 agosto 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, sono terminati in anticipo rispetto al programma, i lavori di sostituzione di un portale a messaggio variabile; pertanto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Settebagni, verso la A1 Milano-Napoli, prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 4, alle 5:00 di mercoledì 5 agosto. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Salaria est”, situata nel suddetto tratto.