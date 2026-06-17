D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-SETTEBAGNI VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-SETTEBAGNI VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 17 giugno 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Settebagni, verso la A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 5:00 di giovedì 18 giugno.
Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Salaria est”.