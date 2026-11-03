D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CONFERMATE LE CHIUSURE STANOTTE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST. CHIUSO IL PARCHEGGIO DEDICATO AI VEICOLI PESANTI ALL’INTERNO DELL’AREA DI SERVIZIO FERONIA EST
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CONFERMATE LE CHIUSURE STANOTTE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST. CHIUSO IL PARCHEGGIO DEDICATO AI VEICOLI PESANTI ALL’INTERNO DELL’AREA DI SERVIZIO FERONIA EST
Roma, 3 novembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, martedì 3, alle 5:00 di mercoledì 4 novembre, rimane confermata la chiusura di Fiano Romano, in entrata verso Roma/G.R.A. e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto.
Confermata anche, nel suddetto orario, la chiusura dell’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.
Si precisa che verrà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di questa sera, martedì 3, fino alla riapertura della stessa.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.