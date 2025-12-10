D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE STANOTTE SVINCOLO FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA OVEST

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 10, alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto, al km 9+500;

-sarà chiusa l’area di servizio “Feronia ovest”, situata nel tratto compreso tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto, verso Roma/G.R.A.

Si precisa che sarà chiusa l’area dedicata al parcheggio dei veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio “Feronia ovest”, dalle 18:00 di oggi, giovedì 10 e fino alla riapertura della stessa.