D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE PER TRE ORE NOTTURNE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE PER TRE ORE NOTTURNE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI SABATO 21 ALLE 1:00 DI DOMENICA 22 NOVEMBRE
-sarà chiusa Fiano Romano, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.
DALLE 00:00 ALLE 3:00 DI DOMENICA 22 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Fiano Romano, per chi proviene dalla rotonda via Variante Tiberina. In alternativa, si consiglia di percorrere la rampa di ingresso dalla SS4 Dir.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.