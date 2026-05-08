D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO SETTEBAGNI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO SETTEBAGNI
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, nelle cinque notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castelnuovo di Porto.