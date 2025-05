D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO

Roma, 2 maggio 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Settebagni, al km 19+400.