D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire a Fiano Romano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.