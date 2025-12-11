D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa l’uscita di Fiano Romano, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di uscire a Castelnuovo di Porto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.