D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A1-FIANO ROMANO VERSO ROMA

Roma, 4 aprile 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 7 martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 aprile, con orario 22:00-5:00, sarò chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 e Fiano Romano, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 e immettersi sulla A24 Roma-Teramo, in direzione Roma est/G.R.A., per poi seguire le indicazioni per D18 Diramazione Roma nord.

In ulteriore alternativa, i veicoli leggeri in transito sulla A1, da Firenze verso Roma, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Ponzano Romano, al km 516+000, percorrere la SP657 seguendo le indicazioni per Stimigliano-Poggio Mirteto, la SP313 per Passo Corese-Roma e la SS4 Dir, per poi entrare sulla D18 Diramazione Roma nord attraverso lo svincolo di Fiano Romano.