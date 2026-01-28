D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano in uscita per chi proviene Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano verso la A1 Milano-Napoli.