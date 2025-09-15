D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Roma, 15 settembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia “Strada Poderale”, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Settebagni e percorrere la SP15a via Tiberina, in direzione Fiano Romano/A1 Milano-Napoli;
-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A.
In alternativa si consiglia di percorrere la SP15a via Tiberina, in direzione Roma/G.R.A..