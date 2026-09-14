D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle due notti di martedì 15 e mercoledì 16 settembre, con orario 22:00-5:00 in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Roma/G.R.A.: Settebagni;
in uscita per chi proviene dalla A1: Fiano Romano;
-dalle 22:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di entrare a Fiano Romano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.