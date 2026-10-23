D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e attività di ispezione e manutenzione del viadotto “su fosso Doria”, nelle due notti di lunedì 26 e martedì 27 ottobre, con orario 22.00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.

In alternativa, percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud e raggiungere la A1 in direzione di Firenze.

In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.