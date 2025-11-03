D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “SS4 Passo Corese”, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A., il ramo di allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Napoli, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 21:00-6:00;

-dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud ed entrare in A1 in direzione Napoli;

-percorrere il ramo di allacciamento che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Firenze, uscire a Ponzano Romano, al km 516+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Napoli.