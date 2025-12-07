D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 7 dicembre 2025 – Sulla Diramazione Roma nord (D18), per consentire lavori di manutenzione sottovia, nelle tre notti di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa, percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Roma/Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud e raggiungere la A1, in direzione di Firenze.
In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.