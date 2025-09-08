D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 8 settembre 2025 – Sulla Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli (D18), per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.
In alternativa, percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Teramo e poi sulla A1, in direzione di Firenze.
In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla Diramazione Roma nord (D18) immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.