D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 10 aprile 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il Ramo di allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Napoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud ed entrare in A1 in direzione Napoli;
percorrere il ramo di allacciamento che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Firenze, uscire a Ponzano Romano, al km 516+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Napoli.