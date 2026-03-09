D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 9 marzo 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione del viadotto “SS4 Passo Corese”, nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 marzo, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo o sulla D19 Diramazione Roma sud ed entrare in A1 in direzione Napoli;

percorrere il ramo di allacciamento che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Firenze, uscire a Ponzano Romano, al km 516+000 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Napoli.