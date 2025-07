D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 19 luglio 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, verso Firenze.

In alternativa, percorrere il G.R.A., immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Teramo e poi sulla A1, in direzione di Firenze. In ulteriore alternativa, percorrere la rampa che dalla D18 Diramazione Roma nord immette sulla A1 verso Napoli, uscire a Guidonia Montecelio e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.