D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE FIANO ROMANO

Roma, 22 settembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa Fiano Romano, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dalla A1;

-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre, sarà chiusa in entrata verso Roma/G.R.A. (si precisa che l’accesso verso la A1 sarà possibile dalla SS4 Dir) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto, al km 9+500 della stessa D18 Diramazione Roma nord.