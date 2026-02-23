D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA OVEST
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA OVEST
Roma, 23 febbraio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.
In alternativa, si consiglia di utilizzare Castelnuovo di Porto, al km 9+500;
-sarà chiusa l’area di servizio “Feronia ovest”, situata nel tratto compreso tra Roma nord e Castelnuovo di Porto, verso Roma/G.R.A.