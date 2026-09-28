D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa Fiano Romano, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.