D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST

Roma, 16 marzo 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa l’entrata di Fiano Romano in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli e Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e l’uscita per chi proviene da Roma/G.R.A.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto, al km 9+500 della stessa D18 Diramazione Roma nord;

-sarà chiusa l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.