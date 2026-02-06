D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST
Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 10 FEBBRAIO
-sarà chiusa l’uscita di Fiano Romano, per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di uscire a Castelnuovo di Porto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO
-sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Fiano Romano, per chi proviene dalla SS4 Dir.
In alternativa, l’accesso alla stazione sarà consentito da via Variante Tiberina.