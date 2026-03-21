D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO SETTEBAGNI E AREA DI SERVIZIO SALARIA OVEST
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO SETTEBAGNI E AREA DI SERVIZIO SALARIA OVEST
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa si consiglia di percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.;
-sarà chiusa l’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A., verso Roma/G.R.A.