D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA CASTELNUOVO DI PORTO

Roma, 19 settembre 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Castelnuovo di Porto, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare a Fiano Romano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.