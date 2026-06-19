D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SETTEBAGNI- ALLACCIAMENTO GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 giugno, sarà chiuso il tratto Settebagni-allacciamento G.R.A., verso Roma, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione sottovia.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.

In ulteriore alternativa, uscire a Castelnuovo di Porto, al km 9+500 della D18 Diramazione Roma nord e percorrere la SP15a via Tiberina la SS3 Flaminia verso Roma;

-dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiuso il tratto allacciamento G.R.A.-Settebagni, verso la A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di sostituzione di un portale a messaggio variabile. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Salaria est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, percorrere la SS4 Salaria ed entrare sulla Diramazione Roma nord dallo svincolo di Settebagni.