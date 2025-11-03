D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SETTEBAGNI-ALLACCIAMENTO G.R.A.

Roma, 3 novembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotto “su fosso Malpasso”, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), verso Roma.

L’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, immettersi sulla SS4 Via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.