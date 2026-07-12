D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTELNUOVO DI PORTO-SETTEBAGNI VERSO ROMA

Roma, 12 luglio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Settebagni, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Castelnuovo di Porto, seguire le indicazioni per Monterotondo, percorrere la SS4 Salaria e rientrare sulla D18 Diramazione Roma nord allo svincolo di Settebagni.

In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Castelnuovo di Porto, percorrere la SP15a via Tiberina verso Roma, seguire le indicazioni per “Roma Centro” e percorrere la SS3 Flaminia, fino al G.R.A.