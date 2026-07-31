D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO GRA-SETTEBAGNI VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di sostituzione di un portale a messaggio variabile, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 agosto, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Settebagni, verso la A1 Milano-Napoli. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Salaria est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, uscire allo svincolo 8 Salaria del G.R.A., percorrere la SS4 Salaria verso Rieti ed entrare sulla D18 Diramazione Roma nord allo svincolo di Settebagni, in direzione A1.