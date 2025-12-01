D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO G.R.A.-SETTEBAGNI VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 1 dicembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione giunti del viadotto “su fosso Malpasso”, nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Settebagni, verso la A1 Milano-Napoli. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Salaria est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di percorrere il G.R.A., uscire allo svincolo 8 “Salaria”, proseguire sulla SS4 Salaria verso Rieti e immettersi sulla D18 Diramazione Roma nord attraverso lo svincolo di Settebagni.