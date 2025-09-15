D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURE NOTTURNE AREE DI SERVIZIO SALARIA EST E SALARIA OVEST

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “Salaria est”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Settebagni, verso la A1 Milano-Napoli; -dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A., verso Roma/G.R.A.