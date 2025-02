D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSURA NOTTURNA SVINCOLO DI SETTEBAGNI

Roma, 3 febbraio 2025 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di giovedì 6 alle 2:00 di venerdì 7 febbraio, sarà chiuso in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata verso la A1, percorrere la SS4 Salaria verso Rieti e immettersi sulla D18 Diramazione Roma nord alla stazione di Castelnuovo di Porto;

per la chiusura dell’uscita dal G.R.A., utilizzare l’uscita 8 del G.R.A. “SS4 Salaria” direzione Rieti;

-dalle 1:00 alle 5:00 di venerdì 7 febbraio, sarà chiuso in entrata verso il G.R.A. e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dell’entrata verso il G.R.A., percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.; in ulteriore alternativa, uscire a Castelnuovo di Porto, percorrere la SP15a via Tiberina verso Roma e seguire le indicazioni per “Roma Centro”, per poi percorrere la SS3 Flaminia fino a raggiungere il G.R.A.;

per la chiusura dell’uscita dalla A1: Castelnuovo di Porto.