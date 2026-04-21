D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SETTEBAGNI-ALLACCIAMENTO G.R.A. VERSO ROMA
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SETTEBAGNI-ALLACCIAMENTO G.R.A. VERSO ROMA
Roma, 21 aprile 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione sottovia, dalle 21:00 di questa sera martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Settebagni e l’allacciamento con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), verso Roma.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Settebagni, percorrere la SS4 via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.
In ulteriore alternativa, uscire a Castelnuovo di Porto, percorrere la SP15a via Tiberina verso Roma, seguire le indicazioni per “Roma Centro” e percorrere la SS3 Flaminia, fino al G.R.A.