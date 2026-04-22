D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CASTELNUOVO DI PORTO-SETTEBAGNI VERSO ROMA
D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CASTELNUOVO DI PORTO-SETTEBAGNI VERSO ROMA
Roma, 22 aprile 2026 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione sottovia, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Settebagni, verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Castelnuovo di Porto, seguire le indicazioni per Monterotondo, percorrere la SS4 Salaria verso Roma e rientrare sulla D18 Diramazione Roma nord allo svincolo di Settebagni.
In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Castelnuovo di Porto, immettersi su SP15a via Tiberina verso Roma, seguire le indicazioni per “Roma Centro” e percorrere la SS3 Flaminia in direzione Roma/G.R.A.