D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO G.R.A.-FIANO ROMANO VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 11 giugno 2025 – Sulla Diramazione Roma nord (D18) della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Settebagni e di Castelnuovo di Porto, verso la A1.

Nel suddetto tratto, l’area di servizio “Salaria est” sarà chiusa dalle 20:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 giugno, mentre l’area di servizio “Feronia est” non sarà accessibile contestualmente alla chiusura del tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Roma/G.R.A. e dall’entrata di Settebagni, seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo e immettersi in A1 verso Firenze o Napoli;

per chi proviene dall’entrata di Castelnuovo di Porto, percorrere la Bretella Salaria Sud, immettersi sulla SP15a Tiberina verso Fiano Romano-Capena ed entrare a Fiano Romano.